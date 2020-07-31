Serdar Ortaç, Tarkan ve Acun Ilıcalı hakkında konuştu: Pişmanım

31 Temmuz 2020 Cuma, 18:38

Julide Ateş'in sunduğu 40 programına katılan Şarkıcı Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı ve Tarkan hakkındaki pişmanlığını dile getirdi. Ortaç, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceye ilişkin yaptığı açıklamada yine "pişmanlık" duyduğunu söyledi.

Ateş'in sorduğu bazı sorulara Ortaç, şöyle yanıt verdi:

“Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt “tövbe ettim bir daha oynamayacağım” diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!”

"2011 yılında Kral Tv Ödül Töreni’ne katılıyorsun, Tarkan’ın kulisten ödülünü almaya gelmemesini eleştiriyorsun diyorsun ki “Popstarlık oyunları nereye kadar?” Ardından da Tarkan’ın uyuşturucu operasyonu oluyor, buna da eleştiri getiriyorsun diyorsun ki “İstediğin kadar star ol, devletin 2 dudağının arasına bakar senin starlığın diye…” Tarkan’ı star olarak görmüyor musun?

“Kesinlikle megastar Tarkan. 10 sene önce, 40 yaşındayım, yetişkinim de yani! Bunu demiş miyim kesin? Sana güvenirim Jülide. Devletin 2 dudağının arasında lafını kabul edebilirim, baya Tarkan’ı gömmüşüm burada! Şu an utanıyorum, büyük pişmanım şu an. Ama devletin 2 dudağının arasındadır her şey orası doğru. Tarkan’ı star olarak görüyorum, megastar bence. Orada dediğimden de utanıyorum.

Ebru Gündeş’le çok samimiydiniz. Ardından aranız açıldı, Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün sen Demet Akalın’la birliktesin diyorsun ki “Demet’le Çeşme’deydik, ne olduğunu anlayalım yarın ararım” diyorsun, aylar sonra da “Demet Akalın benim için Ebru’ya ‘aman Reza içeri girdi neden arayayım” demiş” diye bir haber düştü. Ebru da bunları benim söylediğime inanıp yüzüme bile bakmadı, arkadaşlığımız böylelikle çöpe gitti demişsin. Ebru Gündeş’le aranız Demet Akalın yüzünden mi bozuldu?

“Biz Ebru’yla ayrılmaz ikiliydik, hatta beni şöhrete adım attıran Ebru’dur. Radyoda beni buldu ve gel sana kaset yaptıracağım dedi ve beni o götürdü. Reza tutuklandı, ben o gün sohbette galiba gene bir pot kırdım! Demet’e mi dedim, oradaki gruba mı dedim; ‘Dur bi olayı anlayalım ne olduğunu görelim yarın geçmiş olsun derim’ dedim. O kadar! Acaba o kulağına başka mı gitti? Oradan mı bana kızdı? Şu an arkadaşlığımız kötü. Görse selam veriyor tabii ama eskisi gibi Serdarım yok artık! Ama ne gitti kulağına bilmiyorum ki! Orada kendimi haklı görüyorum! Hemen geçmiş olsun diye yazmadım. Ertesi gün unuttum mesaj atmayı, öyle gitti… Ama olduysa da oldu, ne yapayım yani! O da benimle dostluğunu o yüzden bitirdiyse canı sağolsun! Ben dostluğumu kolay bitirmem yani. 1 hatası 2 olacak 3 olacak 5 olacak! Belki benim de 5 tane varsa… Bir de ona sormak lazım… Bilmiyorum.”

Acun’un teklifini kaçırdığınıza pişman mısınız?

“Evet çok pişmanım. O Ses Türkiye’de ben olmalıydım. Tam benim koltuğum bence. Evet Acun beni aradı, ‘Serdar bir program yapıyorum muhteşem olacak Türkiye’de bir ilki başaracağız, Kenan Doğulu ve seni istiyorum’ dedi. Tamam abi dedim. Neye mal olur? Şu kadar olur abi dedim. Çok fazla mı dendi, bütçe mi beğenilmedi, yoksa ben onu eğlenceye mi çağırdım, onu tam hatırlamıyorum. Buna cevap veremem. Ama soru zaten bu değil. Evet pişmanım! O koltuk benim olmalıydı! Çünkü ben orada güzel konuşurdum.”

Ahmet Kaya’ya haksızlık ettiğini düşünüyor musun?

“Yüzde 100 haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Bir daha aynı şey olsa asla öyle bir şey yapmam, o grubun içine de girmem, o sahneye de çıkmam, marş da okumam. 10. Yıl marşını bile okumam! Onu dahi okumam! Ahmet Kaya hayranları inşallah beni affeder, çünkü sürekli, her gün özür diliyorum. Sn. Cumhurbaşkanı çıktı parti meclisinde diyor ki ‘hepiniz oradaydınız’ sanki ben Birleşmiş Millet sözcüsüyüm, olay bana bağlandı, her gün özür diliyorum. Bir tek ben mi varım? Ben pişmanlığımı dile getiriyorum diyorum ki bir daha böyle bir şey asla yapmam ve çok yazık bir şeye sebep olduysam, hepimiz suçluyuz o zaman. Ama kaderi buymuş, Ahmet Abi de rahmetli oldu, babam da rahmetli oldu. Bu kaderdir!

Biseksüel misiniz?

“Yok. Dünyanın her yerini gezdim, her milletten bir sürü insan tanıdım, hiç içimden öyle bir şey gelmedi… Ben kadın severim, malum! O yüzden değilim!”

“Sevmek konusunda yanılmadım, doğru kadını sevdim. Karakter olarak da çok iyi bir karakteri vardı. Öyle para felan harcamazdı, küçük dükkanlardan 3 liraya 5 liraya çantalar alırdı. Ben derdim hatta sen Serdar Ortaç’ın karısısın 3 liralık çanta takma. Yok derdi, ben bir çantaya o parayı verir miyim? Çünkü İrlanda’da o kendi ailesinden öyle görmüş. O ailesinden tutumu görmüştü, benimleyken de şımarmadı. İyi bir kızdı Chloe. Türk olsaydı, evlendiğimizde 25 yaşını geçmiş olsaydı, şimdi çoluğumuz çocuğumuz vardı. Hata varsa genç olması ve kültürünün farklı olması olabilir. O da hata değil, benim en güzel hazinem oldum. Ömür boyu koskoca anılarım oldu”

Boşandığınıza pişman mısın?

“Evet. Pişmanım. Sürebilirdi. Pişmanım. Ama tekrarı olmaz! En güzel şey, birbirimizi şükranla anmak. Ama pişmanım! Keşke devam etseydi. Dürüstçe evet."