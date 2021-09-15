Serenay Sarıkaya yeni proje haberini resmen duyurdu: 'Geliyor gelmekte olan'
Uzun süredir ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesinin haberini resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak fenomen dizi Medcezir'de Mira karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.
Son olarak, Sarıkaya'nın yeni bir proje ile ekranlara döneceği kesinleşti.
YENİ PROJE HABERİNİ RESMEN DUYURDU
Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"
Serenay Sarıkaya'nın, ekranlara 'Şahmeran' adlı bir proje ile döneceği iddia edilmişti.
Şahmeran isimli Netflix için hazırlanan dizide erkek
başrolün kim olacağı konusu uzun bir süredir merakla bekleniyordu.
Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği yeni projede iddiaya
göre Serenay Sarıkaya’nın partneri Burak Deniz olacak. Projenin çekimleri
Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.
Burak Deniz en son ATV ekranında yayınlanan Maraşlı dizisinde başrolde yer almıştı. Maraşlı dizisinin finalinin ardından Deniz, Temmuz ayında İtalya’da Ferzan Özpetek’in Cahil Periler dizisine katılmıştı.
Video Haberler
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
- Merkez Bankası'ndan 'döviz' kararı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- AKP, HDP seçmeni için MHP'siz seçime hazırlanıyor
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi