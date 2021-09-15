Serenay Sarıkaya yeni proje haberini resmen duyurdu: 'Geliyor gelmekte olan'

15 Eylül 2021 Çarşamba, 15:40

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak fenomen dizi Medcezir'de Mira karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.



Son olarak, Sarıkaya'nın yeni bir proje ile ekranlara döneceği kesinleşti.

YENİ PROJE HABERİNİ RESMEN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"



Serenay Sarıkaya'nın, ekranlara 'Şahmeran' adlı bir proje ile döneceği iddia edilmişti.

Şahmeran isimli Netflix için hazırlanan dizide erkek başrolün kim olacağı konusu uzun bir süredir merakla bekleniyordu.

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği yeni projede iddiaya göre Serenay Sarıkaya’nın partneri Burak Deniz olacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

Burak Deniz en son ATV ekranında yayınlanan Maraşlı dizisinde başrolde yer almıştı. Maraşlı dizisinin finalinin ardından Deniz, Temmuz ayında İtalya’da Ferzan Özpetek’in Cahil Periler dizisine katılmıştı.