'Servant'ın 2. sezonundan yeni fragman yayımlandı
M. Night Shyamalan’ın yapımcı ve yönetmen olarak yer aldığı "Servant"ın 2. sezonundan yeni bir tanıtım fragmanı yayımlandı. "Servant" 2. sezon, 15 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.
M. Night Shyamalan'ın "Wayward Pines"tan yıllar sonra dizi dünyasına geri döndüğü "Servant", 28 Kasım’da Apple TV+'ta izleyici ile buluştu.
M. Night Shyamalan'ın yapımcısı olduğu ve bazı bölümlerini yönettiği dizi, kısa sürede kendi hayran kitlesini yaratmayı başardı. Tek mekânda geçen ve 90’lı yılların gerilim filmlerini hatırlatan dizi, özellikle karakterlerin psikolojilerini çok iyi bir şekilde yansıtmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Dizi, yeni doğan bebeklerinin ölmesi sonucunda yaşadıkları bu büyük trajediyle başa çıkabilmek için alışılmadık bir yönteme başvuran Philadelphialı bir çifte odaklanıyor. Bu çift, uyguladıkları terapinin bir parçası olarak gerçek bir bebeğe fazlasıyla benzeyen oyuncak bir bebek alıyorlar ve bu bebekle ilgilenmesi için de gizemli bir kadını dadı olarak işe alıyorlar. Ancak dadının gelmesinden kısa bir süre sonra oyuncak bebeğin, gerçek bir bebeğe dönüşmesi işlerin tuhaf bir hâl almasına neden oluyor.
İlk sezonun ardından zaman kaybetmeden 2. sezonu için hazırlıklara başlanan "Servant", gelecek yılın başında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerinde Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint ve Nell Tiger Free‘nin yer aldığı, Tony Basgallop'un yaratıcısı olduğu dizinin 2. sezonunda önemli isimler yönetmen olarak kamera arkasında geçti.
İlk uzun metraj filmi "Raw" ile modern bir başyapıta imza atan Julia Ducournau; bir büyüme hikâyesini deniz kızı metaforuyla birleştirdiği "Blue My Mind" filmiyle tanınan, aynı zamanda "Servant"ın 8. bölümünü yöneten Lisa Brühlmann ve 37. İstanbul Film Festivali’nde gösterilen "Holiday" filmine imza atan, "Border"ın senaristlerinden Isabella Eklöf, "Servant"ın 2. sezonunda yönetmen koltuğuna oturan isimler arasında yer alıyor.
"Servant" 2. sezon, 15 Ocak’ta Apple TV+’ta izleyici ile buluşacak.
Kaynak: Filmloverss
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