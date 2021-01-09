Servis aracının freni boşaldı: 2 ölü, 23 yaralı
Samsun’da gerçekleşen kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Atakum Belediyesi’nin Temizlik ve Fen İşleri ekiplerini taşıyan servis midibüsü freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) öldü, 23 kişi yaralandı.
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