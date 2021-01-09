Servis aracının freni boşaldı: 2 ölü, 23 yaralı

Samsun’da gerçekleşen kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Cemil Ciğerim
09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00
Servis aracının freni boşaldı: 2 ölü, 23 yaralı
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Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Atakum Belediyesi’nin Temizlik ve Fen İşleri ekiplerini taşıyan servis midibüsü freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) öldü, 23 kişi yaralandı.


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