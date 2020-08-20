Servisçiler zam teklifini az buldu: İstanbul'da çalışacak araç bulamazsınız

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:44

Koronavirüs salgını nedeniyle erken tarihte kapanan okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ise 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime, 21 Eylül'de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlaması haberi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında servis ücretlerinin ne kadar olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen UKOME toplantısında tartışılan "Okul Servis Ücret tarifesi Düzenlemesi Teklifi" alt komisyona gönderilmişti. Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısında teklif yeniden görüşüldü. İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin yüzde 33,15'lik zam teklifine karşılık alt komisyon kararı ile sunulan yüzde 11,16'lık zam teklifine, servisçilerden itiraz geldi. Uzun süren tartışmalar sonucunda teklifin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine karar verildi.

'SERVİS BULAMAYACAKLAR' UYARISI

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Yüzde 33 zam isterken, sevgili komisyon başkanımız ve üyeleri sürekli akaryakıt şu kadar kaybetti diyor. Herkes evine bir şeyler götürürken, servis camiası 13 Mart'tan bu yana evine hiçbir şey götüremedi. Biz çalışmadığımız halde trafik sigortalarımızı, kaskolarımızı, bandrollerimizi yaptırdık. Çalışmadığımız halde Motorlu Taşıtlar Vergisi ödedik. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz, devlet kademesinde çalışıp da mağdur olan ne işçi var, ne memur. Özel sektörde sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra işine son verilen kimse yok. Biz burada vergi mükellefiyiz, esnafız, aracımız var. Hiçbir kredi ya da destekten yararlanamıyoruz. Biz hizmet ediyoruz, en azından asgari ücret kadar evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Çok net söylüyorum, bu bir tehdit değil. Önümüzdeki günlerde, teklif edilen oranda zam gelirse İstanbul'da çalışacak servis aracı bulamayacaklar" şeklinde konuştu.

"ÖZEL OKULLARIN TOPLADIĞI PARALARIN HESABINI SERVİSÇİLERDEN SORMAYIN"

'Pandemi döneminde peşin alınan servis ücretlerinin hesabı özel okullara sorulmalı' ifadelerini kullanan Öztürk, "'Servisçiler fazla ücreti geri ödesin' diye yazılı ve görsel basında çok fazla haber yer aldı. Çok net söylüyorum, İstanbul'da servisçiler aylık bazda para toplarlar. Yıllık bazda para toplayan 1 tane bile servisçi yoktur. Özel okulların toplandığı servis paralarının hesabını, kimse servisçilerden sormasın. Biz tabiri caizse, günah keçisi değiliz. Biz verdiğimiz hizmetin karşılığını almak istiyoruz" dedi.



