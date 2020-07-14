Sevgilisi Zeliha Köse'yi öldüren emekli astsubaya iyi hal indirimi!

14 Temmuz 2020 Salı, 14:37

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 26 Şubat 2016'da Zeliha Köse'yi öldüren Emekli Astsubay Serdar G. ve cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Nurdan A.'nın "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemi ile yargılandığı dava yeniden görüldü.

Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savcının esas hakkındaki görüşü okundu. Mütalaada, sanık emekli astsubay Serdar G.’nin "tasarlayarak insan öldürme" suçundan, sanık Nurdan A’nın da “tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılması istendi.

ELİNİ ISIRDIĞI İÇİN ATEŞ ETMİŞ!

Sözcü'nün haberine göre; Sanık Serdar G., "Tasarlama olmadığı gibi öldürme amacı da yoktur. Elimi ısırıp, hakaret etmesi nedeniyle ateş ettim. Maktulden alacağım olmasaydı, inşaatlarda bekçi olarak çalışmazdım. Böyle bir olayın başıma gelmesinden dolayı üzgünüm ve pişmanım" dedi. Diğer sanık Nurdan A.’nın avukatları da savunmalarında, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Kararını açıklayan Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Serdar G.’nin “tasarlayarak insan öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası verdi. Mahkeme, yargılamadaki tutum ve davranışlarından dolayı indirim uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme heyeti diğer sanık Nurdan A.’nın da "tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

"İYİ HAL İNDİRİMİNE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Köse Ailesi’nin avukatı Osman Alper Olgun, sanıklar hakkında iyi hal uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapisten müebbet hapse indirilmesinin doğru olmadığını söyleyerek kararı temyiz edeceklerini söylediler.