Seydişehir'deki çocuk istismarı davasında yine karar çıkmadı!

17 Temmuz 2020 Cuma, 14:57

2 yıldır devam eden Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yrd. Yücel Ceylan, Konya İl Koordinatörü Özlem Bilgi, UCİM avukatlarından Seyma Bilge, Elif Zehra Türkmen, Ahmet Emre Horzum, Damla Yılmaz, UCİM Konya Koordinatörleri, CHP Konya İl kadın kolları Başkanı Şerife Tunç, İlçe Başkanı Orhan Özel gençlik ve kadın kolları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı değiştiği için 8. celsesinde de karara bağlanamayan dava, 29 Eylül'e ertelendi.

Duruşma sonrası Seydişehir Adliyesi önünde kısa bir konuşma yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Avukat Şeyma Bilge, bir kez daha Türkiye’de ihtisas mahkemelerinin kurulması gerektiğine dikkat çekti.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Öz babası tarafından istismar edilen çocukların davası bitmedi. Bu alçak istismarcının koğuş arkadaşıyla birlikte dava uzadıkça her türlü iftirayı atmaya devam ettiğine şahit olduk. Biz diyoruz ki Çocuk İhtisas mahkemeleri kurulsun. Çocuklar örselenmesin. Çocuk ihmalleri de olmasın. Adalet istiyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Adalet Bakanlığımızın çocuklar mağdur edilmesin diye genelgeleri var. Bu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bizler çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda Türkiye’nin her yerini karış karış gezip çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onları koruyacağız" diye konuştu.

