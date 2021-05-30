Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Ballack'ın yer alması sosyal medyada gündem oldu
Şeyma Subaşı'nın Şampiyonlar Ligi finali oynanırken Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi izleyen Subaşı'nın paylaşımında masada bulunan efsane futbolcu Michael Ballack'ın da Manchester City - Chelsea maçını takip ettiği görüldü.
Şeyma Subaşı'nın videosunda Ballack'ın dans gösterisini izlemek yerine masaya koyduğu telefonundan Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi Avrupa basınında haber oldu.
Ballack, 2006 - 2010 tarihleri arasında Chelsea forması giymişti. İngiliz takımıyla 2008 yılında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Ballack, penaltılarda bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'a kaybetmişti.
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