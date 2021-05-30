Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Ballack'ın yer alması sosyal medyada gündem oldu

Şeyma Subaşı'nın Şampiyonlar Ligi finali oynanırken Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 15:53
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Ballack'ın yer alması sosyal medyada gündem oldu
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Mısırlı  sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi izleyen Subaşı'nın paylaşımında masada bulunan efsane  futbolcu Michael Ballack'ın da Manchester City - Chelsea maçını takip ettiği görüldü.

Şeyma Subaşı'nın videosunda Ballack'ın dans gösterisini izlemek yerine masaya koyduğu telefonundan Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi Avrupa basınında haber oldu.

Ballack, 2006 - 2010 tarihleri arasında Chelsea forması giymişti. İngiliz takımıyla 2008 yılında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Ballack, penaltılarda bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'a kaybetmişti.


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