Seyşeller’de Covid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

DHA
05 Ocak 2021 Salı, 09:31
Seyşeller’de Covid-19’dan ilk can kaybı yaşandı
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Seyşeller Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana tedavi gören 57 yaşındaki bir vatandaşın hastanede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı olduğu belirtti.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini kaydederken, 222 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara ilettiği mesajında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi. 

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaları ve önlem almaya devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu.



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