'SGK arazisini istiyorlar'

04 Mart 2021 Perşembe, 10:59

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan İzmir depreminde hizmet binası ağır hasar alan Karaburun Belediyesi, yeni bina yapmak için ilçe merkezinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait olan eski cezaevi arazisini istiyor.

Arazinin, bir kamu kurumu olan Karaburun Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilmesi talebine SGK’nın olumsuz yanıt geldiğini belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “İlçe merkezimizde tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla erişebilecekleri bir konumda olan ve yıllardır kullanılmayan bu arsaya Kültür Merkezi yapılması amacıyla geçen sene yaptığımız başvuru kabul edilmemişti.

30 Ekim depreminden sonra bizim talebimiz de değişti. Şimdi bu arsaya hizmet binası yapmak için Karaburun Belediyesi’ne ait 11 parça taşınmazımızı takas yoluyla SGK’ya devretmeye hazırız. Endişemiz ise şu: Pandemi döneminde açık veren SGK, bu açığı kapatmak için elindeki taşınmazları satmaya başlarsa, hizmet binası yapmak istediğimiz arsa da spekülatörlerin elinde yok olup gidebilir.” dedi.

“TAKASA DA SATIŞA DA HAZIRIZ”

Mal takasının dışında, arsayı satın alma seçeneğini de canlı tuttuklarını ifade eden İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim önerdiğimiz seçenekler arasında SGK için de en elverişli olanı, kıymet takdirleri yapılmış ve her biri her an paraya çevrilebilecek olan 11 adet taşınmazımızı bu arsa karşılığında devretmek bulunuyor. Bu arsalarımız parselasyonu yapılmış, hiçbir bürokratik sorunu olmayan ve hemen satışı yapılabilecek, ekonomik değeri yüksek taşınmazlardır. SGK şayet bu önerimizi kabul etmez ve arsayı satmak isterse biz ona da varız.

Arsalarımızı hemen satar, paraya çevirir ve satın alabiliriz. Biz her koşulda bu arazinin halka hizmet amaçlı kullanılmasını istiyoruz. Bu konuyu ilk Ankara ziyaretimde SGK Başkanımız ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile yüz yüze konuşmak isterim. Biz her şeye kabulüz, yeter ki bu arsa Karaburun halkına hizmet amacıyla kullanılsın.”

BELEDİYE MECLİSİNDEN TAM DESTEK

Karaburun için hayati önem taşıyan bu yatırım için Belediye Meclisi’ndeki tüm siyasi partilerin üyelerinin destek verdiğini belirten İlkay Girgin Erdoğan, taleplerini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e de ilettiklerini sözlerine ekledi.