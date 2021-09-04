Sharon Stone'un yaşamını yitiren 11 aylık yeğeni üç kişiye hayat verdi
Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick'in 11 aylık oğlu River William, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Minik River'ın ölümünün ardından bağışlanan organları aracılığıyla üç kişinin hayata tutunmasını sağladığı açıklandı.
Oyuncu Sharon Stone (63), zor günlerden geçiyor. Stone'un
yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River William, bir süredir çoklu organ
yetmezliği ile mücadele ediyordu. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören 11 aylık
River William Stone, son olarak yaşamını yitirmişti.
ANNESİ PAYLAŞTI
Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha
Stone, önceki gün River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat
verdiğini açıkladı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir
kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.
"KAHRAMAN OLDU"
NTV’de yer alan habere göre 11 aylık oğlunu kaybeden acılı
anne, "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla
umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı ve bize kısacık hayatların
bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı" şeklinde konuştu.
"ÖZLEMEDİĞİMİZ BİR SANİYEMİZ BİLE OLMAYACAK"
Tasha Stone, "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir
günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile
olmayacak ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun
rahatlatacak" dedi.
"O ZAMANA KADAR SENİNLE GURUR DUYACAĞIZ"
Minik River'ı tekrar kollarına alabilecekleri günü bekleyeceklerini belirten Stone, mesajını, "O zamana kadar seninle gurur duyacağız kahramanımız..." ifadeleriyle bitirdi.
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