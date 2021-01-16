Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 62 yaşındaki emekli Asker Altun, sigara içmek için çıktığı 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü.
Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ndeki Tahirbey Apartmanı'nın 4'üncü katında eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Asker Altun, saat 02.00 sıralarında iddiaya göre sigara içmek için balkona çıktı.
Sigara içerken dengesini kaybeden Altun, balkondan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asker Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Altun'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Asker Altun'un önemli bir sorunu olmadığını belirten yakınları, sigara içmek için çıktığı evinin balkonundan dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
Video Haberler
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
- Minibüsüne gelen cezayı görünce şoke oldu
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Tehdit ettiği genç kızın dayısını vurarak öldürdü
- Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
- Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi