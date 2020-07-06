Sigortalı çalışan sayısı bir yılda 379 bin azaldı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:28

TEPAV’ın yayımladığı bültene göre nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör, 150 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü 130 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 117 bin azalışla konaklama, 50 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı ve 48 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

BirGün'ün haberine göre, sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il, 113 bin azalışla Antalya oldu. Antalya’yı 52 bin azalışla İstanbul, 39 bin azalışla Ankara, 36 bin azalışla Muğla ve 22 bin azalışla İzmir izledi.

İşsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı son bir yılda 47 bin artışla en fazla İstanbul’da arttı. İstanbul’u 13 bin artışla Antalya, 12 bin artışla Ankara, 10 bin artışla İzmir ve 5 bin artışla Antep takip etti.

Nisan 2020’de, Nisan 2019’a göre işsizlik ödeneği alanların sayısında en fazla azalış Bursa’da oldu. Bursa’yı İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Adana izledi.

KADIN İSTİHDAMI 106 BİN AZALDI

Rapora göre, Nisan 2020’de sigortalı ücretli kadın istihdamında Nisan 2019’a göre 106 bin azalma gerçekleşirken, Mart 2020’ye göre 166 bin azalış gerçekleşti.

Sektörel bazda bakıldığında son bir yılda 78 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü kadın çalışan sayısında en çok düşüş yaşanan sektör oldu. Bu sektörü, 39 bin azalışla konaklama ve 20 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti. Oransal azalışlara bakıldığında hanehalkları tarafından kendi ihtiyaç faaliyetleri sektörü yüzde 74,3’lük azalışla en hızlı azalan sektör oldu.

Bültende yer alan diğer veriler ise şöyle:

* İstihdam bir ayda 739 bin azaldı.

* İmalat sanayide kayıtlı istihdam 1 yılda 88 bin arttı.

* 1 yılda kadın istihdamı 106 bin azaldı.

* 1 yılda imalat sanayide kadın istihdamı 25 bin arttı.

* 1 yılda 44 sektörde ve 46 ilde işyeri sayısı azaldı.

* 1 yılda KOBİ sayısı 4 bin, KOBİ’lerde sigortalı çalışan sayısı 279 bin azaldı.

* 1 yılda kayıtlı çiftçi sayısı 75 bin azaldı.

* Kamu çalışanı sayısı 1 yılda 70 bin arttı.

* 1 yılda kazancı en hızlı artan sektör sosyal hizmetler sektörü oldu.