Siirt’te 3.2 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.54’te Eruh ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden Eruh’tan ve Siirt’ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.
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