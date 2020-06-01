Siirt’ten acı haber: 2 şehit, 7 yaralı!
Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı araç, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 asker şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 7 asker de yaralandı.
Siirt'te dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır.
* Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır.
* Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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