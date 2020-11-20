Silivri'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Silivri'de sahte içki imal edilen ev ve depoya yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 4 kişi tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine yaptıkları istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, sahte içkilerin hazırlandığı adresi belirledi.
Ekipler, Silivri'de sahte içki sevkiyatı yapılacak bir ev, depo ve eklentilerine baskın düzenledi. Operasyonda, jandarma ekiplerince S.K., B.K., H.M. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda şişelenmiş ve şişelenmeye hazır vaziyette 5 bin 87 litre sahte içki ve 2 damıtma düzeneği ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.
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