Sinir krizi geçiren yurttaş evdeki eşyaları sokağa attı, polis müdahale etti
Şişli'de sinir krizi geçiren yurttaş yaşadığı evi ateşe vermek istedi. İhbar üzerine eve gelen polisi gören yurttaş kendini balkona kilitleyip eşyaları sokağa attı. Polisin ikna ettiği yurttaş eylemi sonlandırdı.
İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen N. A.'ya evde yaşayan diğer insanlar engel olamayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polisi gören N. A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.
POLİS ÜNİFORMASINI GÖRÜNCE ASKER SANIP EYLEMİNİ SONLANDIRDI
Sürekli, “Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin" diye bağıran N. A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü.
Binada yaşayan yurttaşlar evlerini terk ederken meraklı kalabalık sokakta toplanarak yaşananları izledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.
Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren yurttaş eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı.
Ambulansa alınan yurttaş hastaneye kaldırıldı.
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