Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AA
15 Ekim 2020 Perşembe, 11:06
Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.



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