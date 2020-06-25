Şırnak’tan da kötü haberler geliyor

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

CHP Cizre İlçe başkanı Kemal Cingü, “Bayramda insanlar sokağa çıktı ve hastalık yayıldı. Bölgede sadece 1 hastanemiz var ve yatak kapasitesi çok düşük. Her gün 4-5 ölüm haberi duyuyoruz. Önlemler çok yetersiz” dedi.

Şırnak CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren de “Cizre’deki hastanelerin yetersiz olması sebebiyle hastalar çevre ilçelere yönlendirildi. Şırnak’ta maske sıkıntısı var. Önlemler artırılmazsa bu durum önce çevre ilçelere ardından illere yayılacaktır. Cizre ve Silopi’ye giriş ve çıkışlar yasaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Silopi İlçe Başkanı Mehmet Halil Baran da “Şırnak Devlet Hastanesi dolunca ilçemizdeki tek hastane de pandemi hastanesine dönüştürüldü. Ancak yatak kapasitesi yetersiz. Bayramdan önce 9 vakamız varken şimdi binlerde. Bir an önce sokağa çıkma yasağı uygulanmalı” dedi.