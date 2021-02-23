Şişli Kuştepe'de geniş kapsamlı denetim: Polis giriş çıkışları tuttu
Şişli Kuştepe'de polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.
Şişli'de Kuştepe ve beş mahallede asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı.
"Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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