Sivas’ın koronavirüs haritası normale dönüyor

Sivas’ın koronavirüs haritası alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:31
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Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs sonrası alınan tedbirler, Sivas'ta etkisini göstermeye başladı. Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında bulunan koronavirüs haritası alınan tedbirler etkisini gözler önüne serdi. Sivas kent merkezinde geçtiğimiz ay tamamen kırmızıya bürünen harita bugünlerde ise normale dönmeye başladı.


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