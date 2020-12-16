Sivas’ın koronavirüs haritası normale dönüyor
Sivas’ın koronavirüs haritası alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.
Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs sonrası alınan tedbirler, Sivas'ta etkisini göstermeye başladı. Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında bulunan koronavirüs haritası alınan tedbirler etkisini gözler önüne serdi. Sivas kent merkezinde geçtiğimiz ay tamamen kırmızıya bürünen harita bugünlerde ise normale dönmeye başladı.
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