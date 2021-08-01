Sivasspor'da Dinamo Batum maçının hazırlıkları başladı
Demir Grup Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'ı eleyen kırmızı-beyazlı ekip, 2 günlük iznin ardından Dinamo Batum maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Bu arada Sivasspor'un yeni transferi Azubuike Okechukwu takımla ilk çalışmasını gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batum maçının hazırlıklarına devam edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da Batumi Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto görev yapacak.
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