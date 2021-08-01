Lionel Messi antrenmanlara katılmayacak
Barcelona ile sözleşmesi geçtiğimiz ay sona eren Lionel Messi’nin, yeni sözleşme imzalayana kadar tatiline devam edeceği ifade edildi.
İspanya’da yayın yapan AS gazetesinde yer alan haberde, Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin Katalan ekibiyle yeni sözleşme imzalamadan antrenmanlara çıkmayacağı belirtildi.
1 Temmuz’da sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Messi’nin adı Manchester City ve Paris Saint Germain ile anılmıştı. Geçtiğimiz ay İspanyol basınında çıkan haberlerde Messi’nin Barcelona ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı ifade edilmişti.
MAAŞ SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ
Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona’nın takımdaki maaş yükünü henüz azaltamadığı belirtilirken kulüp yönetiminin Messi'nin yeni sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle baktığı kaydedildi.
Yönetimin 13 Ağustos’tan önce Messi’ye imza attırmak istediği ifade edildi. La Liga’da yeni sezon 13 Ağustos’ta oynanacak Valencia – Getafe maçıyla başlarken Barcelona sezonu, 15 Ağustos’ta Real Sociedad maçıyla açacak.
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