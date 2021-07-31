Sivasspor'dan Azubuike Okechukwu açıklaması
Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'den Azubuike Okechukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'in Nijeryalı ön liberosu Azubuike Okechukwu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, bugün Sivas'a gelen 24 yaşındaki oyuncunun başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Azubuike Okechukwu, geçtiğimiz sezon 15 resmi maçta forma giymişti.
Demir Grup Sivasspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Demir Grup Sivasspor'umuz, Azubuike Okechukwu'yu renklerine bağladı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) July 31, 2021
https://t.co/1LGxB8vU3m pic.twitter.com/eMsJBf1LuC
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