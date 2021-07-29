<p>UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Sivasspor sahasında, Petrocub ile karşı karşıya geldi.<br></p>
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Sivasspor sahasında, Petrocub ile karşı karşıya geldi.

<p>Karşılaşmaya baskılı başlayan Sivasspor, Hakan Arslan’la gole yaklaştı. İlk 15 dakikada baskılı oyununu sürdüren Sivasspor, aradığı golü bulamazken ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.<br></p>
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Karşılaşmaya baskılı başlayan Sivasspor, Hakan Arslan’la gole yaklaştı. İlk 15 dakikada baskılı oyununu sürdüren Sivasspor, aradığı golü bulamazken ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

<p>İkinci yarıya da iyi başlayan temsilcimiz, 64. dakikada üstünlük golünü buldu. Uğur Çiftçi’nin sol kanattan yaptığı ortada Kayode düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.<br></p>
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İkinci yarıya da iyi başlayan temsilcimiz, 64. dakikada üstünlük golünü buldu. Uğur Çiftçi’nin sol kanattan yaptığı ortada Kayode düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

<p>Üstünlük golünün ardından Petrocub’un defansta bıraktığı boşluklarda pozisyon yakalayan Sivasspor farkı artıramadı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.<br></p>
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Üstünlük golünün ardından Petrocub’un defansta bıraktığı boşluklarda pozisyon yakalayan Sivasspor farkı artıramadı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

<p>Alınan sonuçla birlikte Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselirken 3. eleme turunda Dinamo Batum ile eşleşti.<br></p>
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Alınan sonuçla birlikte Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselirken 3. eleme turunda Dinamo Batum ile eşleşti.

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