Siyasilerden Macron'a yanıtlar

11 Eylül 2020 Cuma, 16:38

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dünkü açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İYİ Parti'den de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından "ErdoğanınYanındayız" etiketiyle yaptığı paylaşımda Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ŞENTOP: ERGENLİK SORUNLARINI ULUSLARASI ALANA TAŞIYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da Yunanistan'ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor." dedi.

Şentop, "Bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Şentop, "(Fransa'ya) Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın." açıklamasını yaptı.

ÇIRAY'DAN '14.LOUİS'Lİ YANIT

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray ise Macron'a '14. Louis' benzetmesiyle yanıt verdi. Çıray, "Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini ciddiye almıyoruz. Belli ki Sayın Erdoğan'ı 'devlet benim' diyen 14. Louis ile karıştırmış." dedi.

Yunanistan'ın fiili durum yarattığını savunan Çıray, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan ilan edilen sularda Rusya füze denemesi yapabiliyorsa o zaman siz ya vatanınız üzerinde egemen değilsiniz veya hamaset siyaseti yapacağım derken kutsal kavramları aşındırıyorsunuz demektir. Biz Macron'un boş laflarına tepki verelim vermesine de AKP önce 5 Ocak 2018'de Paris'te Macron ile Sayın Erdoğan'ın baş başa görüşerek yaptığı 7,5 milyar dolarlık uçak alımı anlaşmasını gözden geçirsin."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Yunanistan'ın "haklı" haklarını inkar ederek Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmaların kabul edilemez olduğunu savunarak şunları söylemişti.

"Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Sadece bir kısımını söyledim. Yunanistan'a karşı yapılan provokasyonları ve alınan tek taraflı kararları söylemedim bile.

Kırmızı çizgimiz belli, AB üyesi her ülkenin egemenliğine saygı göstermek, uluslararası hukuka riayet etmek ve tek taraflı her kararı kınamak. İstediğimiz tansiyonun yükselmemesi ama bu pasif olacağız anlamına gelmemeli. Türkiye hedeflerini açıklığa kavuşturması gerekiyor."



