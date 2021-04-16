Skandal görüntüleri Tarkan da paylaştı: Yetkililer, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar

16 Nisan 2021 Cuma, 16:48

Adana’da bir kişinin, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete maruz kaldığını söyleyerek, şiddet anlarına ilişkin paylaştığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı Tarkan, videoda şiddet uygulayan kişinin "Seni öldürsem de ceza yemem. Yiyeceğim ceza 3 ay 5 ay" sözlerine Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, tepki gösterdi.

"YETKİLİLER BU CANAVARLARIN RAHATLIĞINDAN UTANMALILAR"

"Durumumuz maalesef budur..." diyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün kadınlarımız öldürülürken, şiddet görürken hala gerekli hukuksal önlemleri almayan yetkililer bu videoyu defalarca izlemeli ve neden oldukları bu sonuçtan, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar. #kadınaşiddetedurde #kadınaşiddetehayır #istanbulsözleşmesiyaşatır"

Her gün kadınlarımız öldürülürken, şiddet görürken hala gerekli hukuksal önlemleri almayan yetkililer bu videoyu defalarca izlemeli ve neden oldukları bu sonuçtan, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar.#kadınaşiddetedurde #kadınaşiddetehayır#istanbulsözleşmesiyaşatır — Tarkan (@tarkan) April 16, 2021

"2 YILDIR ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ"

"Arshin Fozi Jookandan" adlı bir Twitter kullanıcısı, şiddet görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaşarak "Adana'da annem ile birlikte 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kalıyoruz. hayatımızdan endişe ediyoruz lütfen bize yardım edin" notunu düştü.