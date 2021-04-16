Skandal görüntüleri Tarkan da paylaştı: Yetkililer, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar

Sosyal medyada bir kişinin annesi ve kendisine uygulanan şiddet anını görüntülediği videoda saldırganın, "Seni öldürsem de ceza yemem" sözleri büyük tepki topladı. Sanatçı Tarkan, video üzerinden yetkililere tepki göstererek, "Bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 16:48
Skandal görüntüleri Tarkan da paylaştı: Yetkililer, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar
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Adana’da bir kişinin, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete maruz kaldığını söyleyerek, şiddet anlarına ilişkin paylaştığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı Tarkan, videoda şiddet uygulayan kişinin "Seni öldürsem de ceza yemem. Yiyeceğim ceza 3 ay 5 ay" sözlerine Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, tepki gösterdi. 

"YETKİLİLER BU CANAVARLARIN RAHATLIĞINDAN UTANMALILAR"

"Durumumuz maalesef budur..." diyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı: 

"Her gün kadınlarımız öldürülürken, şiddet görürken hala gerekli hukuksal önlemleri almayan yetkililer bu videoyu defalarca izlemeli ve neden oldukları bu sonuçtan, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar. #kadınaşiddetedurde #kadınaşiddetehayır #istanbulsözleşmesiyaşatır"

"2 YILDIR ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ"

"Arshin Fozi Jookandan" adlı bir Twitter kullanıcısı, şiddet görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaşarak "Adana'da annem ile birlikte 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kalıyoruz. hayatımızdan endişe ediyoruz lütfen bize yardım edin" notunu düştü. 


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