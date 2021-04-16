Skandal görüntüleri Tarkan da paylaştı: Yetkililer, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar
Sosyal medyada bir kişinin annesi ve kendisine uygulanan şiddet anını görüntülediği videoda saldırganın, "Seni öldürsem de ceza yemem" sözleri büyük tepki topladı. Sanatçı Tarkan, video üzerinden yetkililere tepki göstererek, "Bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar" dedi.
Adana’da bir kişinin, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete maruz kaldığını söyleyerek, şiddet anlarına ilişkin paylaştığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Sanatçı Tarkan, videoda şiddet uygulayan kişinin "Seni öldürsem de ceza yemem. Yiyeceğim ceza 3 ay 5 ay" sözlerine Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, tepki gösterdi.
"YETKİLİLER BU CANAVARLARIN RAHATLIĞINDAN UTANMALILAR"
"Durumumuz maalesef budur..." diyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
"Her gün kadınlarımız öldürülürken, şiddet görürken hala gerekli hukuksal önlemleri almayan yetkililer bu videoyu defalarca izlemeli ve neden oldukları bu sonuçtan, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar. #kadınaşiddetedurde #kadınaşiddetehayır #istanbulsözleşmesiyaşatır"
Her gün kadınlarımız öldürülürken, şiddet görürken hala gerekli hukuksal önlemleri almayan yetkililer bu videoyu defalarca izlemeli ve neden oldukları bu sonuçtan, bu canavarın rahatlığından dolayı utanmalılar.#kadınaşiddetedurde #kadınaşiddetehayır#istanbulsözleşmesiyaşatır— Tarkan (@tarkan) April 16, 2021
"2 YILDIR ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ"
"Arshin Fozi Jookandan" adlı bir Twitter kullanıcısı, şiddet görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaşarak "Adana'da annem ile birlikte 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kalıyoruz. hayatımızdan endişe ediyoruz lütfen bize yardım edin" notunu düştü.
Adana'da annem ile birlikte 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kalıyoruz. hayatımızdan endişe ediyoruz lütfen bize yardım edin@esik_platform @kadinkoalisyonu @narkadindayanis @burcuas @ucansupurgeukff @kadinemegikol @ucansupurgeder @yasakMIS @ailevecalisma @CHPKadinKolu pic.twitter.com/a00SgsNwfo— Arshin Fozi Jookandan (@jookandan) April 15, 2021
Video Haberler
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
En Çok Okunan Haberler
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Haluk Levent, Erkan Oğur hakkında konuştu
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!