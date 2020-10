Skandal sözleriyle herkesin tepkisini çeken Can Yaman'ın hayatı kitap oldu

18 Ekim 2020 Pazar, 11:06

İtalya'da verdiği bir röportaj sırasında skandal sözleriyle kadınlar başta olmak üzere herkesin tepkisini çeken Can Yaman'ın hayatını konu alan bir kitap yazıldı.

Bir İtalyan gazetesinde çalışan Floriana Rullo'nun, 'Can Yaman Seni Sonsuza Dek Seveceğim' adını verdiği kitap İtalya'da okuyucularla buluştu.

Snob Magazin'in haberine göre; İtalya'ya her gidişi olay olan ve orada ciddi bir hayran kitlesi bulunan 30 yaşındaki Yaman'ın hayatını konu alan kitap, 12.9 Euro'ya (120 TL) satılıyor.

Gazeteci ve kitap yazarı Floriana Rullo, "Kitaba ilgi oldukça fazla. İtalya'da Can Yaman'ı çok fazla merak ediyorlar. Bu kitapta Can Yaman'ın ailesi, çocukluğu, öğrencilik yılları, özel hayatı, hayranlarıyla yapılmış söyleşiler ve Can Yaman'ın çıkışı noktası olan 'İnadına Aşk' dizisiyle ilgili ilginç anekdotlar yer alıyor" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçen sene verdiği bir röportajda partnerinin libidosunun kendisiyle oynaması için yüksek olması gerektiğini söyleyen ve kendisini bu şekilde gündeme sokan Yaman, İspanya’da katıldığı bir canlı yayında kullandığı yakışıksız ifadeler ile gündeme gelmişti. Programdaki bir kadın seyircinin: “Bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” şeklindeki sorusuna ise Yaman: “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını vermişti.