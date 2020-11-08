Sokak eğlenceleri korona dinlemiyor: Yer Antalya...

08 Kasım 2020 Pazar, 14:05

Ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti Antalya’da yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbirleri yok sayılarak eğlence etkinliklerine devam ediliyor.

Şehirde iki farklı grubun eğlencesi, yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kepez balkon seyir terasında toplanan bir grup genç, araçlarının ses sistemlerinden müzik açtı. Halka oluşturan gençler, hareketli müzik eşliğinde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oynadı.

İkinci grup ise Muratpaşa ilçesinde bir düğün organizasyonunda görüntülendi. Sokak düğününde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, davul zurna eşliğinde halay çekti. Maske takan kadınların sosyal mesafe kuralını ise ihlal ettikleri görüldü.

