Sokak ortasında darp edilen kadını motosikletli grup kurtardı
Şişli'de sokak ortasında bir erkek tarafından darbedilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırganı polise teslim etti.
Şişli'de dün akşam saat 21.00 sıralarında Ata Union MC adlı motosiklet grubu üyeleri, Mecidiyeköy'de ilerledikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın çığlıklarını duydu.
Hemen sokağa yönelen motosikletliler, bir erkeğin genç bir kadını tekme tokat darbettiğini gördü. Kadın, adamın elinden kurtulup, motosikletlilere doğru koştu. Motosikletliler de hemen adama müdahale etti.
Kadını döven kişi, taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Motosikletliler, kadını döven kişiyi polise teslim etti.
Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı" dedi.
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