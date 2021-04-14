CHP bu kez böyle sordu: "256 kağıdın yarısını nettiniz?"
CHP Kastamonu İl Başkanlığı binasından sökülen "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişin yerine "256 kağıdın yarısını nettiniz?" yazılı afiş asıldı.
CHP'nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla parti binalarından sökülmelerinin ardından tek tek yenileniyor.
Kastamonu'da da CHP İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri savcılık talimatıyla emniyet ekipleri tarafından sökülmüştü.
Bugün ise bu işleme CHP'liler, binaya "256 kağıdın yarısını nettiniz? Deyivesenize?" yazılı bir afiş asarak yanıt verdi.
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, dün sözkonusu afişin parti binasına müdahale edilerek sökülmesine "Sıkı yönetim dönemlerinde olduğu gibi Türkiye’ye yakışmayan uygulamalar yaşanıyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek tepkiş göstermişti.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?