CHP bu kez böyle sordu: "256 kağıdın yarısını nettiniz?"

14 Nisan 2021 Çarşamba, 17:13

CHP'nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla parti binalarından sökülmelerinin ardından tek tek yenileniyor.

Kastamonu'da da CHP İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri savcılık talimatıyla emniyet ekipleri tarafından sökülmüştü.

Bugün ise bu işleme CHP'liler, binaya "256 kağıdın yarısını nettiniz? Deyivesenize?" yazılı bir afiş asarak yanıt verdi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, dün sözkonusu afişin parti binasına müdahale edilerek sökülmesine "Sıkı yönetim dönemlerinde olduğu gibi Türkiye’ye yakışmayan uygulamalar yaşanıyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek tepkiş göstermişti.



