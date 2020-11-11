SOL Parti: Topyekûn değiştirelim; açlık, sefalet, karanlık son bulsun
Türkiye’de halkın yaşadığı yakıcı sorunların kaynağının kişiler veya bazı kurumlardan ziyade tek adam rejiminin kendisi olduğuna dikkat çeken SOL Parti, “Değiştirelim” başlıklı yeni bir siyasi kampanya başlattı. Parti’den yapılan açıklamada, “Yeniden kurucu güç halktır, halkın örgütlü gücüdür. Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız” denildi.
‘Değiştirelim’ başlığıyla yeni bir siyasi kampanya başlatan SOL Parti, “Bu ablukayı dağıtmak için, Türkiye’nin devrimci demokratik geleceğini kurmak için birleşelim. Değiştirmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadelede birlikte olalım” dedi.
Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi, ‘Değiştirelim’ çalışması hakkında bilgi vererek birleşme çağrısı yaptı.
Yapılan basın toplantısında SOL Parti Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut durum özetlerken, “Yönetemiyorlar, çözülüyorlar, tel tel dökülüyorlar” dedi.
ASIL SORUN SÖMÜRÜ DÜZENİNİN KANLI ÇARKLARINDA
Partinin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:
“Ekonomideki çöküş, Albayrak’ın gizemli istifası ile cin şişeden çıktı. Tek adamdan mucize bekleyerek, kabine değişikliği yaparak bu sorunu çözemezler. Trump olmadı Biden ayarı yapalım diyerek bu sorunları çözemezler. Çünkü asıl sorun bu rejimin kendisinde, asıl sorun bu ucube tek adam rejiminde, asıl sorun bu sömürü düzeninin kanlı çarklarında… Çözüm, toptan değiştirmekte…”
LAİKLİK YOKSA KARANLIK VAR
Açıklamasında laiklik sorununa da özel dikkat çeken SOL Parti, “Her türlü pisliğin merkezi haline gelmiş tarikatlar kapatılmalıdır. Devlet içindeki tarikat-cemaat kadroları tasfiye edilmelidir. Eğitim başta olmak üzere devlet laiklik temelinde yeniden kurulmalıdır. Laiklik yoksa karanlık var” ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, “Sermayenin Tahakkümü Sona Erecek; İşsizlik ve Yoksulluk Bitecek” ve “ABD, NATO, Emperyalist Tekeller Gidecek, Tam Bağımsızlık Gelecek” denildi.
VİRÜSÜ BİLİME SIRTINI ÇEVİRENLER DURDURAMAZ
Koronavirüs salgınına da dikkat çeken SOL Parti, “Bu salgın kontrol altına alınır ve hatta durdurulur. Bunu bilime, halka sırtını dönen, sermaye ve bir avuç azınlığı palazlandıranlar yapamaz! Biz hep birlikte yapabiliriz” dedi. Parti, sağlık alanına ilişkin önerilerini sıraladı.
Emekçilerin sorunlarına da dikkat çeken SOL Parti, “Kölece çalışma koşullarına mahkum değiliz. Değiştirelim” çağrısı yaptı.
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