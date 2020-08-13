SOL Parti'den Galata Kulesi'ndeki 'restorasyon' skandalına karşı eylem

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:41

Galata Kulesi'nde yapılan tahribata tepki gösteren SOL Parti, bugün saat 19:30'da Galata Kulesi Meydanı'na çağrıda bulundu.

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada "İslamcı-neoliberal politikalar çerçevesinde İstanbul'u yeniden dizayn eden AKP, 18 yıllık iktidarı boyunca tarihsel, kentsel ve doğa değerlerini hiçe sayarak kenti tanınmaz hale getirdi. Başta Kanal İstanbul olmak üzere Kuzey Ormanları, Validebağ Korusu, Haydarpaşa Garı, Haliç Tersanesi gibi pek çok doğal ve tarihi varlık üzerine rant projeleri geliştiren AKP'ye karşı kentimize, doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz" denildi.

1500 yıla yaklaşan geçmişiyle Beyoğlu ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Galata Kulesi'ne restorasyon adı altında yapılan tahribatla ilgili bugün Galata Meydanı'na çağrı yapan SOL Parti açıklamasında, "AKP'nin kentimize ve kentin tarihine yaptığı saldırılara dur demek için bugün saat 19:30'da Galata Kulesi Meydanı'nda buluşuyoruz!" dedi.



