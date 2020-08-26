SOL Partili Başer, Bakan Koca'yı 'Twitter başından kalkmaya' davet etti

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:40

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, herkese ücretsiz zatürre aşı yapılması gerektiğine vurgu yaparak, 65 yaş ve üstü için bu aşının kritik olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Zatürre gelişme riski ve/veya zatürrenin ağır seyretme riski yüksek olan kişilerin (yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) zatürreye karşı bağışıklığının arttırılmasına yönelik olarak, pnömokok aşıları yaptırmaları gereklidir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında, 65 yaş üzerindeki herkese ve 18-64 yaş arasındaki KOAH, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olan risk gruplarına zatürre aşılarının, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve aşıya erişimin mümkün olduğu hastanelerde ücretsiz uygulanmaktadır. Ancak aile sağlığı merkezlerine müracaat eden vatandaşlara aşının olmadığı bildirilmektedir. Vatandaşlarda COVİD-19 nedeniyle de panik halde eczanelere giderek 365 lira ödeyerek zatürre aşısı almakta ve yaptırmaktadırlar.”

Başer, Sağlık Bakanı Koca’nın konu hakkında toplumu aydınlatmasını isteyerek, şu sorulara yanıt istedi:

1-Ülkemizde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve pnömokok aşısına ihtiyacı olan vatandaşların sayısı ne kadardır?

2- Bu yıl ne kadar pnömokok aşısı aldınız?

3- Ne kadar süre içerisinde risk grubu aşılamasını bitirmeyi planlamaktasınız?

4- Pnömokok aşısı neden bulunamamaktadır?

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN GÖREVİ TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK"

Sağlık Bakanlığı’nın görevinin toplum sağlığını korumak olduğunu hatırlatan Başer, Bakan Koca’ya “Sağlık Bakanlığını sağlığını koruma görevini halkın sırtına yüklemekten vazgeçip; halkın sağlığını koruma ve geliştirme görevini hatırlamaya ve twitter başından kalkmaya davet ediyoruz” diye çağrıda bulundu.