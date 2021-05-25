Sol ve sosyalist partilerden ortak açıklama: Herkesi suçlular ittifakı ile mücadele etmeye çağırıyoruz

25 Mayıs 2021 Salı, 14:16

HDP ve sol-sosyalist partiler ile örgütler, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalıyla ortaya attığı iddialar üzerine bir açıklamada bulundu.

EMEP, HDP, Halkevleri, SOL Parti, TİP, TKP, TÖP tarafından yapılan ortak açıklamada, Peker’in itirafları sonrası devlet-mafya-siyaset ortaklığına bir kez daha tanıklık edildiği belirtilerek, "kirli ittifaktan kurtularak herkese yaşanabilir bir ülke için seferber olma" çağrısı yapıldı.

Çetelerin, tarikatların, soyguncuların, yağmacıların zorba iktidarına karşı mücadele etmenin sadece geçmiş ve bugüne değil geleceğe de sahip çıkmanın gereği olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler bu ülkenin emekten, ezilenlerden, yoksullardan, dışlanmaya çalışılan kesimlerinden yana olan güçler olarak bu kirli ittifaka karşı ortak mücadele etme çağrısı yapıyoruz. Halka karşı işlenen suçların tüm failleri ile siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, sorumlular halkın önünde hesap vermelidir.

Siyasi egemenliğini bu baskı, terör ve yolsuzluk mekanizmasının üzerine kuran iktidarın, ortaya dökülen bu muazzam suçların hesabını kendiliğinden vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye işçi sınıfı, emekçileri ve halk güçleri olarak örgütlü bir güçle hesap sormazsak ve sorumluların cezalandırılmasını sağlayamazsak iktidar çarkı bu çamurun içinden çıkmayı becerebilecektir."

SEFERBERLİK VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklama, şu çağrıyla son buldu:

"Yargının gözlerini kapadığı bu talan düzenine karşı toplumsal itirazı, mücadeleyi büyütmek ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye halkları başta olmak üzere siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere çağrı yapıyoruz: Sesimizi yükseltmeli, itirazlarımızı büyüterek örgütlemeliyiz. Türkiye halklarına karşı tarihsel sorumluluğumuzla sesleniyor ve bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.”