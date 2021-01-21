Somalı madencilerin 8 yıllık mücadelesi sonuç verdi
Alacakları için 8 yıldır mücadele eden Somalı madencilerin tazminatları hesaplarına yattı. Bağımsız Maden İş’ten yapılan açıklamada, “4 bine yakın hak sahibi madencinin 2 bin 200'nün hesaplarına paralar yattı. Eksik hesaplama vb itirazlarda bulunan yaklaşık bin 800 madencinin alacakları itiraz incelemesi biter bitmez yatacak” denildi.
Manisa’nın Soma ilçesinde tazminat ve ücret alacakları için 8 yıldır direnen madenciler, defalarca Ankara’ya yürümek istedi, kolluk kuvvetleri tarafından darbedildi, gözaltına alındı. Madencilerin mücadelesi sonuç verdi.
İşçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş’ten yapılan duyuruda şunlar belirtildi:
“Geçen yıl Soma Kömürleri işletmelerinde çalışan,tazminatları işveren, sarı sendika eliyle gasp edilip ödenmeyen işçilerle yürüttüğümüz mücadele neticesinde TBMM'den yasa çıkartarak kazanım sağlamıştık. 4 bine yakın hak sahibi madencinin 2 bin 200'nün hesaplarına paralar yattı. Eksik hesaplama vb itirazlarda bulunan yaklaşık bin 800 madencinin alacakları itiraz incelemesi biter bitmez yatacak. Takipçisiyiz.”
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Kılıçdaroğlu’nun adı bulvardan kaldırıldı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- Alevi köylerine kırmızı işaret
Video Haberler
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Kılıçdaroğlu’nun adı bulvardan kaldırıldı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- Alevi köylerine kırmızı işaret