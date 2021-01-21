Somalı madencilerin 8 yıllık mücadelesi sonuç verdi

21 Ocak 2021 Perşembe, 20:17

Manisa’nın Soma ilçesinde tazminat ve ücret alacakları için 8 yıldır direnen madenciler, defalarca Ankara’ya yürümek istedi, kolluk kuvvetleri tarafından darbedildi, gözaltına alındı. Madencilerin mücadelesi sonuç verdi.

İşçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş’ten yapılan duyuruda şunlar belirtildi:

“Geçen yıl Soma Kömürleri işletmelerinde çalışan,tazminatları işveren, sarı sendika eliyle gasp edilip ödenmeyen işçilerle yürüttüğümüz mücadele neticesinde TBMM'den yasa çıkartarak kazanım sağlamıştık. 4 bine yakın hak sahibi madencinin 2 bin 200'nün hesaplarına paralar yattı. Eksik hesaplama vb itirazlarda bulunan yaklaşık bin 800 madencinin alacakları itiraz incelemesi biter bitmez yatacak. Takipçisiyiz.”