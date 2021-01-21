Somalı madencilerin 8 yıllık mücadelesi sonuç verdi

Alacakları için 8 yıldır mücadele eden Somalı madencilerin tazminatları hesaplarına yattı. Bağımsız Maden İş’ten yapılan açıklamada, “4 bine yakın hak sahibi madencinin 2 bin 200'nün hesaplarına paralar yattı. Eksik hesaplama vb itirazlarda bulunan yaklaşık bin 800 madencinin alacakları itiraz incelemesi biter bitmez yatacak” denildi.

ANKA
21 Ocak 2021 Perşembe, 20:17
Somalı madencilerin 8 yıllık mücadelesi sonuç verdi
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Manisa’nın Soma ilçesinde tazminat ve ücret alacakları için 8 yıldır direnen madenciler, defalarca Ankara’ya yürümek istedi, kolluk kuvvetleri tarafından darbedildi, gözaltına alındı. Madencilerin mücadelesi sonuç verdi.

İşçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş’ten yapılan duyuruda şunlar belirtildi:

“Geçen yıl Soma Kömürleri işletmelerinde çalışan,tazminatları işveren, sarı sendika eliyle gasp edilip ödenmeyen işçilerle yürüttüğümüz mücadele neticesinde TBMM'den yasa çıkartarak kazanım sağlamıştık. 4 bine yakın hak sahibi madencinin 2 bin 200'nün hesaplarına paralar yattı. Eksik hesaplama vb itirazlarda bulunan yaklaşık bin 800 madencinin alacakları itiraz incelemesi biter bitmez yatacak. Takipçisiyiz.”


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