Somali'de parlamento binası girişinde şiddetli patlama

13 Şubat 2021 Cumartesi, 11:11

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi.



Dün öğlen saatlerinde ülkenin Bakara bölgesindeki bir petrol istasyonunda da patlama meydana gelmiş ancak can kaybı bildirilmemişti.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilmesine karşın saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ayrıntılar geliyor...