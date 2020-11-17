Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku: Oyları eriyor!

Artıbir Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşlar, 43,6 oranında Erdoğan, 38,9 oranında ise Mansur Yavaş dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 14:56
Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku: Oyları eriyor!
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Artıbir Araştırma'nın gerçekleştirdiği anket sonuçları şöyle:



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