Son bir yıl boyunca Türkiye'de en çok oynanan 10 mobil oyun

Her geçen yıl büyüyen mobil oyun sektörü, 2020 yılında da ivmesini düşürmedi. Pandemi döneminde geçen bir yıl boyunca en çok oynan oyunlar, We Are Social tarafından açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 17:24
Son bir yıl boyunca Türkiye'de en çok oynanan 10 mobil oyun
Abone Ol google-news

Mobil oyun endüstrisi, keskin yükselişine emin adımlarla devam ediyor. Günümüzde hiç olmadığı kadar fazla insan mobil oyunlarla vakit geçiriyor. Oyun sektörünün dünya çapındaki hasılatına baktığımızda; bilgisayar oyunlarının payı yüzde 24, konsol oyunlarının payı yüzde 23, mobil oyunların payı ise tam yüzde 51.

İstenen yerde istendiği zaman oynanabilmesinin de verdiği avantajla mobil oyunlar pastadan daha büyük bir pay alıyor. Mobil oyun sektörü her geçen yıl büyüyor evet ancak geçen yıl salgının da etkisiyle 2020’nin birinci çeyreğinde mobil oyunlara duyulan ilgide inanılmaz bir artış oldu. Ocak-Mart arası mobil oyun indirme oranı dünya genelinde yüzde 30 arttı. Gelin, geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok oynanan mobil oyunlara göz atalım (Kaynak: We Are Social 2021 Turkey).

Aylık aktif kullanıcı sayılarına göre Türkiye’de en çok oynanan mobil oyunlar:

1.PUBG Mobile

2.Brawl Stars

3.Candy Crush Saga

4.Roblox

5.Among Us!

6.101 Okey Plus

7.Subway Surfers

8.Minecraft Pocket Edition

9.Headball 2

10.Words of Wonders


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler