Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!
Bakanlık; birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti. Söz konusu listede ünlü bir marka da yer aldı. İşte ayrıntılar...
Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden çocukların ve yetişkinlerin hayatını riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.
PİYASADAN TOPLATILACAK
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.
Listede ünlü bir çocuk giyim markasına ait ürün de yer aldı.
İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...
Marka: Normani.
Marka: Ilgaz Fashion For Kids.
Marka: Tivido.
Marka: Özkaya Plastik.
Marka: Hippıl Baby.
Marka: Baby Body.
Marka: Sonöz Bebe.
Marka: Hello Baby (E-Bebek).
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