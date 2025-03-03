Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Bakanlık; birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti. Söz konusu listede ünlü bir marka da yer aldı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 17:14
Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden çocukların ve yetişkinlerin hayatını riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti. 

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

PİYASADAN TOPLATILACAK

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi. 

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Listede ünlü bir çocuk giyim markasına ait ürün de yer aldı.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Normani.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Ilgaz Fashion For Kids.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Tivido.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Özkaya Plastik.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Hippıl Baby.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Baby Body.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Sonöz Bebe.

Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti: Bu ürünü çocuğunuza sakın almayın!

Marka: Hello Baby (E-Bebek).

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