SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı'ndan "denetim" açıklaması
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere, “Koronavirüs salgını denetimleri” konulu genelge gönderdi.
Bakanlık tarafından gönderilen genelgede cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.
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