SON DAKİKA | Vincent Aboubakar Al Nassr'da
Son dakika... Aboubakar Al Nassr'a transfer oldu.
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu.
Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, Kamerunlu oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.
Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Al Nassr yöneticisi, "Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır" ifadelerini kullandı.
Ardından Al Nassr kulübü sosyal medya hesabından resmi paylaşımı yaptı:
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Kamerunlu forvet, 6 milyon euro + bonuslar karşılığında Suudi Arabistan kulübüne transfer oldu.
Bu sezon 29 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans gösteren ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime ileten 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, formunun zirvesinde olduğunu belirterek 2.5 milyon Avro'luk bir maaş talebinde bulunmuştu. Aboubakar'ın siyah-beyazlı yönetimden maddi fedakarlık yapılmasını istediği de biliniyordu.
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