Son dakika: Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber
Son dakika haberi.. Artvin’in Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit’in (44), 6 gün sonra, 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Artvin'de, 22 Temmuz’da, metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit, kaybolurken, Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı; cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar da sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda hasar oluştu, tarım arazileri ve yollar çökerken, su, elektrik ile telefon hatları hasar gördü.
DERE YATAĞINDA BULUNDU
Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni ise arama-kurtarma ekiplerince kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bugün bulundu.
Dereden çıkarılan Yiğit’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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