Son dakika... Bakan Pakdemirli duyurdu: Antalya'da 1 kişi yaşamını yitirdi

29 Temmuz 2021 Perşembe, 08:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıkmıştı. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Yangından 62 kişi etkilendi, bazı evler boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 10 KİŞİ MAHSUR

Yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli;

"Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor. Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor" dedi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.