Son dakika: "Bombalı eylem hazırlığındaki kişi etkisiz hale getirildi"

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:35

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelinin üzerindeki patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Teröristin Suriyeli uyruklu olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 2,5 kilogram patlayıcı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili, "Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.