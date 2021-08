ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, ABD'nin Afrika'da faaliyet gösteren bazı terör örgütlerine karşı yeni bir adım attığını belirtti.

Blinken, DEAŞ Mozambik'in liderlerinden Bonomade Machude Omar, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütünden Sidanag Hitta ve Salem ould Breihmatt ile Eş-Şebab örgütünden Ali Mohamed Rage ve Abdikadir Mohamed Abdikadir adlı kişilerin "Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini bildirdi.

Today, @StateDept designated five leaders from ISIS-Mozambique, JNIM, and al-Shabaab, terrorist groups that have committed atrocities in Africa. The U.S. is committed to disrupting terrorist financing, limiting their ability to conduct attacks against civilians.