Son dakika: Çavuşoğlu'ndan "Yangın yardımları" açıklaması

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık." açıklamasında bulundu.

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