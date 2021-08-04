Son dakika: Çavuşoğlu'ndan "Yangın yardımları" açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık." açıklamasında bulundu.
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