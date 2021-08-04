Son dakika: Çavuşoğlu'ndan "Yangın yardımları" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:11
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler