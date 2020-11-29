CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış'diyen 27. dönem milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır."
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