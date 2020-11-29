RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın katıldığı yayına inceleme
Radyo Televizyon Üstü Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk canlı yayınında Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili inceleme başlattı.
RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı.
RTÜK’ten yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi.
Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu bildirerek, "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur.
Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Dün Habertürk TV'de yayınlanan programa katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirdi. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi.
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