Son dakika: Ege'de korkutan deprem
Ege Denizi'nde Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 12.16'da ve 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 6, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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