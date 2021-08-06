Son dakika: Ege'de korkutan deprem

06 Ağustos 2021 Cuma, 12:28

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 12.16'da ve 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın açıklaması şöyle: